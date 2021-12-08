Устроивший стрельбу в МФЦ москвич признал вину в убийстве нескольких человек

Житель Москвы Сергей Глазов, задержанный 7 декабря после стрельбы в столичном МФЦ, признал вину в убийстве нескольких человек, информирует МК.

В ходе встречи с представителями Общественной наблюдательной комиссии он сообщил, что не имел разрешения на оружие.

"Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю", — высказался Глазов.

Информацию о службе в СВР мужчина подтвердил, добавив, что был уволен в 2009 году.

Глазов открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский" днём 7 декабря. По официальным данным, два человека погибли, также пострадала 10-летняя девочка. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.