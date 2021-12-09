У арестованного экс-главы ГИБДД Ставрополья нашли ещё 21 недвижимость и шесть авто

Генеральный прокурор Игорь Краснов в разговоре с РИА "Новости" рассказал о ходе дела бывшего главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и сообщил, что у экс-гаишника нашли ещё 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных не только на него самого, но также на ближайших родственников.

Генпрокуратура намерена обратить обнаруженное имущество в доход государства. Кроме того, добавил Краснов, у фигурантов разбирательства - подчинённых Сафонова - также обнаружилось имущество на сотни миллионов рублей.

Напомним, начальник ставропольского ГИБДД Алексей Сафонов, а также 35 его подельников были задержаны 20 июля. Всем инкриминируют получение взяток в размере 19 млн рублей. Сафонов на два месяца отправлен в СИЗО.

При обыске в доме Сафонова следователи обнаружили помпезную обстановку в стиле, отдалённо напоминающем барокко; в ванной у гаишника был установлен золотой унитаз, имеется также отдельная комната с "царскими" тронами.

После этого задержания министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должности начальника управления МВД по Ставропольскому краю Сергея Щёткина.