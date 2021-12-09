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Новости 11:51

Сеть Tor вновь стала доступна для российских пользователей

фото ЗакС политика Сеть Tor вновь стала доступна для российских пользователей

Сеть браузера Tor вновь стала доступной для пользователей из России, информирует "Роскомсвобода".

"Сегодня утром блокировку сети Tor (IP-адресов известных нод, некоторых мостов и транспорта snowflake) убрали, доступ к сети Tor у российских пользователей опять работает. Блокируется только веб-сайт torproject.org", — известили в "Роскомсвободе".

Российские пользователи снова могут подключаться к системе прокси-серверов для доступа к даркнету, заблокированным остаётся только ключевой сайт Tor.

Днём ранее, 8 декабря, Роскомнадзор официально уведомил общественность о блокировке сети.

Tor позволяет обходить блокировку сайтов, создавая между клиентами сети анонимное соединение. Первые проблемы с доступом у россиян возникли ещё 3 декабря. После этого РКН пригрозил блокировкой сети, если Tor не удалит ссылку на скачивание браузера.

Роскомнадзор грозит сети полной блокировкой ввиду неудаления некоего запрещённого контента.


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