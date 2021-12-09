Сеть Tor вновь стала доступна для российских пользователей

Сеть браузера Tor вновь стала доступной для пользователей из России, информирует "Роскомсвобода".

"Сегодня утром блокировку сети Tor (IP-адресов известных нод, некоторых мостов и транспорта snowflake) убрали, доступ к сети Tor у российских пользователей опять работает. Блокируется только веб-сайт torproject.org", — известили в "Роскомсвободе".

Российские пользователи снова могут подключаться к системе прокси-серверов для доступа к даркнету, заблокированным остаётся только ключевой сайт Tor.

Днём ранее, 8 декабря, Роскомнадзор официально уведомил общественность о блокировке сети.

Tor позволяет обходить блокировку сайтов, создавая между клиентами сети анонимное соединение. Первые проблемы с доступом у россиян возникли ещё 3 декабря. После этого РКН пригрозил блокировкой сети, если Tor не удалит ссылку на скачивание браузера.

Роскомнадзор грозит сети полной блокировкой ввиду неудаления некоего запрещённого контента.