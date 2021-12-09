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Новости 14:53

Центр "Вектор" получил биоматериалы людей, инфицированных "омикроном"

фото ЗакС политика Центр "Вектор" получил биоматериалы людей, инфицированных "омикроном"

В Центр "Вектор" Роспотребнадзора поступили биоматериалы людей, инфицированных новым штаммом коронавируса "омикрон": исследования по изучению мутации продлятся в течение ближайших двух месяцев, информирует ТАСС.

"В настоящее время проводится выделение вируса из биологического материала. Для проведения полного цикла исследований, включая определение трансмиссивности, патогенности и восприимчивости нового варианта к антителам от переболевших и привитых лиц, может потребоваться до двух месяцев", — отчитались в Роспотребнадзоре.

Ранее эксперт ведомства рассказала о симптомах, характерных для "омикрона".

Напомним, в России новый штамм впервые был выявлен у двух приезжих из ЮАР 6 декабря.


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