Тигры, сладости и удостоверения сыщиков: что готовят муниципалы на Новый год

Петербургские муниципалы завершают приготовления к Новому году. В большинстве округов запланированы праздничные гуляния, а в некоторых и фейерверки. Некоторые решили порадовать своих жителей сладкими подарками. Больше всего средств на эти цели выделили в Петергофе — 5,3 млн рублей. В основном для детей заказывали похожие сладости и мягкие игрушки, но в некоторых округах с креативом подошли к вопросу упаковки подарков. ЗАКС.Ру изучил, что муниципалитеты оставят под елкой для своих жителей.

Сладкие миллионы

Самую дорогостоящую закупку подарков к новому году разместили в Петергофе. Более восьми тысяч подарочных наборов из конфет, пазла и открытки обошлись муниципалитету в 5,3 млн рублей. Максимальная стоимость второго по дороговизне контракта составила 4,9 млн рублей. На эту сумму МО "Шувалово-Озерки" планирует приобрести 11 тысяч сладких подарков, которые достанутся воспитанникам тридцати образовательных учреждений. Сейчас поставщик еще не определен — прием заявок от исполнителей пришлось продлить до начала декабря из-за поступившей жалобы. До 3,2 млн рублей планировали потратить на подарки в поселке Металлострой и МО № 15. В первом ООО "Петрополь" поставит 4394 подарочных наборов, каждый из которых весит не менее одного килограмма. Один такой оценили в 731 рубль. В МО № 15 поставщик еще не выбран — заявки от исполнителей будут принимать до середины декабря. Там закупят семь тысяч наборов, каждый из которых оценили в 471 рубль. МО "Светлановское" потратит на 7867 подарочных наборов 2,1 млн рублей. Там запланировали три типа подарков стоимостью от 283 до 1316 рублей. Самые дорогие комплекты предназначены для 35 детей-сирот из Центра содействия семейному воспитанию №4. Им достанутся календарики и мягкие игрушки-тигры. Поставщиком выбрали индивидуального предпринимателя из Череповца Полякова Александра Алексеевича, который до этого уже неоднократно получал многомиллионные контракты от петербургских МО на проведение различных мероприятий. Дешевле всего новогодние подарки обошлись для администрации поселка Комарово. Там решили отказаться от общего тренда на сладкие наборы и приобрели для жителей 20 термосов и 100 термокружек. За все заплатят 134 тысячи рублей. Поставщиком выбрали индивидуального предпринимателя Попову Анастасию Евгеньевну.

Набор сладостей в муниципалитетах примерно одинаковый: разные конфеты, вафельные батончики, суфле, ириски, леденцы, пастила, мармелад и шоколадное драже. Масса сладких наборов в муниципалитетах разнится от 300 до 1000 граммов. Например, в Колпино ООО "Каскад" за 2,5 млн рублей обеспечит местных 600-граммовыми наборами. В Парголово за 1,9 млн рублей закупят два типа подарков: по 300 и 500 граммов, а МО "№78" вес подарка составит от 300 до 700 граммов.

Кроме сладостей в некоторых муниципалитетах дети получат игрушки и развивающие игры. В придачу к конфетам в МО "Ломоносов" за 2,1 млн рублей для них подготовят игрушки с символом наступающего года — тигром с "добрыми и выразительными глазами". Похожих "тигров-следопытов" раздадут в МО "Гагаринское", где закупили тысячу наборов за 405 тысяч рублей. В МО "Гражданка" тоже решили заказать мягкие игрушки, но пошли своим путем и выбрали лося, дракона, полярного медведя, енота, лису и носорога. Поставлять лосей и енотов за 1,4 млн рублей будет индивидуальный предприниматель Гавриленкова Татьяна Вадимовна. В Дворцовом округе вместе с конфетами и мягкими игрушками на празднике в концертном зале вручат головоломку-антистресс — перплексус. Это как классический лабиринт, только в форме шара. Также для жителей подготовят наборы из посуды, календари, чай и "продукты пчеловодства". Организатором торжества за 950 тысяч рублей стало ООО "Орион". В МО "Народный" и МО "Смольнинское" детям достанутся "удостоверения сыщиков" от Деда Мороза и прочая мелочь вроде магнитов и плакатов-раскрасок с пазлами. Муниципалы в МО "Поселок Репино" за относительно небольшой бюджет в 297 тысяч рублей проявили фантазию и отказались от большого количества сладкого. Зато заказали три типа подарков для трех возрастов. Дети от 2 до 6 лет получат обучающую книгу с наклейками и поделку из фетра. Ученики начальных классов — питьевую систему с трубочкой и карточную игру. Старшеклассникам кроме шоколада достанется термокружка. Вручать подарки будут в простых пакетах с символикой МО. Собрать 400 наборов предстоит ООО "Петрополь".

Самыми простыми наборами из конфет решили обойтись в Павловске (470 тысяч рублей), в поселке Усть-Ижора (135 тысяч рублей), в МО "Литейный округ" (637 тысяч рублей), в МО "Посадский" (282 тысячи рублей). В МО "Северный" тоже были близки к заказу простых подарков из конфет за 187 тысяч рублей, но все же добавили мягкие игрушки к 32 комплектам из 250.

Полосатый кейс

Если содержимое сладких подарков у муниципалов примерно одинаковое, то вот к выбору упаковки некоторые подошли особенно творчески. Например, в МО "Лахта-Ольгино" за 1,3 млн рублей детям вручат 1800 наборов в небольших рюкзачках из плюша. В МО "№54" подарок упакуют в "рюкзак-перевертыш" с двумя принтами: один с тигром, а второй — летний. ООО "Кондитерский холдинг "Королевский" подготовит 1350 "перевертышей" за 787 тысяч рублей. В МО "Лиговка-Ямская" и МО "Гавань" жителям округа передадут наборы в мешках для обуви — именно так и указано в документации к закупке. Ранее мундеп Александр Изотов писал на своей странице в Twitter, что изготовлением точно таких же мешков для сменки занимаются осужденные исправительной колонии № 4 по Костромской области. Впрочем, новость о пошиве похожих мешков на сайте ФСИН появилась еще за месяц до публикации извещений на портале госзакупок. В МО "Ивановский" задумали упаковывать сладости непосредственно в игрушку-тигра. Будет два набора: по 490 и 590 граммов. Тигра побольше оденут в вельветовый комбинезон. Одежду зверя, в которого намерены упаковать полкило конфет, в закупке подробно расписывать не стали. Упаковывать конфеты в игрушки будет ООО "Торговый дом "Сладкий союз" за 476 тысяч рублей.

Абсолютным лидером новогоднего госзаказа у муниципалов в 2021 году стало ООО "Каскад" — организация получила более 7,8 млн рублей. На втором месте ООО "Кондитерский холдинг "Королевский" — больше 5,8 млн рублей от пяти МО. На третьем — ООО "Петрополь" с двумя закупками на 3,4 млн рублей. Также среди лидеров можно отметить ООО "Балтийский проект" с закупкой на 1,9 млн рублей, ООО "Е энд е компани" с победой в двух аукционах на 1,7 млн рублей и ООО "Чиллада", которое заключило контрактов на 1,5 млн рублей. Впрочем, "Чиллада" могла бы получить и больше, если не бы не ИП в МО "Посадский" или ООО "Сладкий фургон" в Усть-Ижоре, хотя во время подготовки муниципалов ко Дню знаний компании и так удалось собрать несколько миллионов.

Константин Леньков