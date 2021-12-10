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Новости 10:25

В центре "Вектор" выделили четыре независимых омикрон-штамма коронавируса у россиян

фото ЗакС политика В центре "Вектор" выделили четыре независимых омикрон-штамма коронавируса у россиян

Директор центра "Вектор", разработавшего вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", заявил, что в России выделено четыре независимых полногеномных штамма коронавируса "омикрон" от разных туристов, вернувшихся из других стран, передает РИА "Новости".

"Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенировано", - сказал Максютов.

При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что пациентов с "омикроном" по-прежнему двое, исследование проводили два разных института.

Первые два случая заражения были зафиксированы 6 декабря у двух россиян, которые вернулись в страну из ЮАР, остальных пассажиров рейса также проверяли на коронавирус. Накануне, 9 декабря, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у зараженных омикрон-штаммом болезнь протекает легко.

Позже в Роспотребнадзоре сообщали, что у пациентов с этим штаммом в целом отмечаются выраженные слабость, повышение температуры до 38 градусов, головные боли и кашель.


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