Марченко не будет вступать во фракцию "Справедливой России — За правду"

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов 10 декабря сообщил ЗАКС.Ру, что бывший единоросс Евгений Марченко не будет вступать во фракцию справедливороссов в Государственной думе.

— С Евгением Марченко мы договорились, что не надо ему никуда входить-выходить. Я разрешил ему присутствовать на заседаниях нашей фракции. Он принимает участие. Голосовать он волен как считает нужным. Уже во вторник он был на заседании фракции, — рассказал Миронов.

Ранее Миронов заявлял, что думская фракция эсеров готова рассмотреть вопрос включения Марченко в свои ряды. Сам экс-единоросс к такому "приглашению" отнесся положительно и обещал подумать.

Марченко уже состоял в "Справедливой России — За правду", когда избирался в Законодательное собрание Петербурга в 2007 году. В том же созыве он покинул партию и примкнул к "Единой России".

Напомним, в ноябре Марченко сначала исключили из "Единой России", а затем из думской фракции. Поводом для этого стал его голос против проекта бюджета на 2022 год.

Константин Леньков