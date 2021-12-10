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Новости 16:42

Кобринский подал новый иск к "Холоду" и ВШЭ из-за статьи "Блистательный профессор"

фото ЗакС политика Кобринский подал новый иск к "Холоду" и ВШЭ из-за статьи "Блистательный профессор"

Бывший депутат Заксобрания Петербурга Александр Кобринский подал в Приморский районный суд новый иск к изданию "Холод" и Высшей школе экономики из-за материала под заголовком "Блистательный профессор", сообщила в Facebook главный редактор "Холода" Таисия Бекбулатова.

Она предположила, что иск Кобринского связан с фрагментом статьи, где представители ВШЭ высказываются о его поведении и не рекомендуют студентам посещать летнюю школу, где преподавал Кобринский. 

Ранее Кобринский отсудил у журналистки "Холода" Софьи Вольяновой 300 тысяч рублей: он подавал против нее иск о защите чести и достоинства из-за той же статьи. В публикации "Блистательный профессор" девушки анонимно рассказали о неподобающем отношении к ним со стороны Кобринского, который был предподавателем РГПУ имени Герцена. Текст был опубликован в ноябре 2020 года.

После выхода материала некоторые члены "Яблока" создали рабочую группу, которая представила доклад по оценке статьи "Холода". Впоследствии авторы доклада заявили, что они не смогли опровергнуть информацию в материале издания и не смогли найти основания считать предоставленную девушками информацию ложной. 

Накануне партия решила исключить нескольких членов, в том числе - Филиппа Погорелова, который входил в ту рабочую группу. Подробнее об исключениях "яблочников" - в материале ЗАКС.Ру.

фото: Александр Кобринский / Facebook


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