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Новости 18:20

Гарнеца рекомендовали на место главы исполкома "Единой России" в Петербурге

фото ЗакС политика Гарнеца рекомендовали на место главы исполкома "Единой России" в Петербурге

Отделение "Единой России" в Петербурге планирует поменять руководителя исполкома. Вместо депутата ЗакСа Владимира Носова на этот пост рекомендовали назначить его коллегу по городскому парламенту, бывшего главу Выборгского района города Валерия Гарнеца.

Кандидатуру Гарнеца 10 декабря представил петербургским партийцам секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. 

Кроме того, в качестве кандидата на должность секретаря отделения был представлен депутат Госдумы Сергей Боярский. Он занимает должность врио секретаря с 3 декабря. В партии уже объявили, что его согласование на руководящий пост произойдет на январской конференции петербургских единороссов.

"На протяжении последних лет партия в Санкт-Петербурге последовательно укрепляла свои позиции. Во многом это заслуга экс-председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, который возглавлял партийное отделение почти 10 лет и сейчас представляет интересы нашего города на федеральном уровне", - передают слова Турчака в пресс-службе партии.

Гарнец работал на руководящих должностях в районных администрациях Петербурга с 2008 года. С августа 2013 по сентябрь 2021 года был главой Выборгского района. В середине сентября избрался в седьмой созыв Заксобрания, где возглавил постоянную комиссию по городскому хозяйству.


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