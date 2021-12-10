На бесплатные лекарства от коронавируса для петербуржцев ушло более 2,2 млрд рублей

С начала пандемии коронавируса из федерального центра Петербургу выделили 1,9 млрд рублей на обеспечение граждан, перенесших коронавирус, бесплатными лекарствами, которые они принимают на дому. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Смольного. Помимо этих денег, в 2020 году на те же цели из городского бюджета ушел 321 млн рублей.

По последним официальным данным, на сегодняшний день в городе получают бесплатную лекарственную терапию 26 652 человека. В их число входят и те, кому первоначально потребовалась госпитализация. За всеми петербуржцами, кто получает лекарства (в том числе жаропонижающие и антибиотики), постоянно наблюдают врачи.