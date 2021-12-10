ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:57

На бесплатные лекарства от коронавируса для петербуржцев ушло более 2,2 млрд рублей

фото ЗакС политика На бесплатные лекарства от коронавируса для петербуржцев ушло более 2,2 млрд рублей

С начала пандемии коронавируса из федерального центра Петербургу выделили 1,9 млрд рублей на обеспечение граждан, перенесших коронавирус, бесплатными лекарствами, которые они принимают на дому. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Смольного. Помимо этих денег, в 2020 году на те же цели из городского бюджета ушел 321 млн рублей.

По последним официальным данным, на сегодняшний день в городе получают бесплатную лекарственную терапию 26 652 человека. В их число входят и те, кому первоначально потребовалась госпитализация. За всеми петербуржцами, кто получает лекарства (в том числе жаропонижающие и антибиотики), постоянно наблюдают врачи. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама