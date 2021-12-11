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На Суворовском проспекте тушат пожар в жилом доме

фото ЗакС политика На Суворовском проспекте тушат пожар в жилом доме

Утром 11 декабря в центре Петербурга загорелась квартира в жилом доме № 43/45 по Суворовскому проспекту, построенном в самом начале XX века. Пожару на некоторое время повышали уровень сложности с № 1 до № 1-бис. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, ближе к 10 часам утра пламя удалось локализовать, после чего возгоранию вернули первоначальный уровень сложности. В тушении задействовано тридцать специалистов и семь машин.

Как пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Центрального района, чиновники решают вопрос с временным размещением жильцов. Для последних уже организовали горячее питание в соседнем здании.

Отметим, что накануне вечером в Петербурге тушили как минимум два заметных пожара. При возгорании в историческом доме Чубакова на Васильевском острове пострадал подросток, а пожар на "Невском заводе конвейерного оборудования" в Кировском районе был потушен без пострадавших.


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