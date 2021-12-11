Вишневский интересуется законностью строительных работ, начавшихся возле парка 300-летия

Фотографии, сделанные накануне в Лахтинской гавани возле парка 300-летия Петербурга, на которых запечатлены строительные работы, сподвигли депутата ЗакСа Бориса Вишневского на написание запроса вице-губернатору Николаю Линченко. На снимках видно, как рабочие устанавливают сваи, и это тревожит депутата.

"В связи с тем, что, как мне известно, проект благоустройства парка 300-летия Санкт-Петербурга в КГА не поступал, заявление о "предоставлении водного объекта в пользование" и материалы, обосновывающие появление гидротехнических сооружений тоже не поступали, прошу сообщить о характере выполняемых работ и на каком основании они проводятся", - пишет Вишневский.

Напомним, что в планы Газпрома, чей небоскреб "Лахта Центр" стоит в непосредственной близи от парка, входит создать три намывных острова в прилегающей к парку акватории Финского залива. Проект активно критикуют градозащитники, предрекая экологическую катастрофу в случае его реализации.