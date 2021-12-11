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Новости 15:45

Романов просит Бастрыкина проконтролировать расследование дела о смерти мальчика в стоматологической клинике

фото ЗакС политика Романов просит Бастрыкина проконтролировать расследование дела о смерти мальчика в стоматологической клинике

Трагический случай в одной из стоматологической клиник Приморского района Петербурга, где накануне скончался шестилетний мальчик, побудил депутата Госдумы Михаила Романова обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Единоросс просит высокопоставленного силовика взять возбужденное в связи с инцидентом уголовное дело под личный контроль и подозревает медсотрудников в халатности, приведшей к непоправимым последствиям.

"Его смерть – прямое следствие деятельности данной частной клиники. Подобные случаи дискредитируют всю национальную систему здравоохранения, снижают доверие граждан к отечественной медицине, что в свою очередь может оказать отрицательное влияние на ход вакцинации против коронавируса", - приводит позицию Романова его пресс-служба.

Депутат также считает необходимым проверить физическое состояние врачей на момент приема мальчика, считая важным установить, были ли они пьяны и испытывали ли абстинентный синдром.

Напомним, что ребенок почувствовал себя плохо сразу после погружения в общий наркоз. Прибывшая на место скорая помощь не успела спасти его жизнь. Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.


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