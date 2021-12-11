Драпеко призвала не драматизировать разногласия Сокурова и чеченских властей

Депутат Госдумы от Петербурга Елена Драпеко высказалась о последствиях публичного спора, разгоревшегося на заседании Совета по правам человека между кинорежиссером Александром Сокуровым и президентом Владимиром Путиным. В представлении члена "Справедливой России – За правду", режиссер вправе иметь свое мнение о настроениях в национальных республиках и публично его выражать, если оно не нарушает действующее законодательство и не превращается в призывы к сепаратизму: "Я считаю, что не надо драматизировать эту ситуацию".

"Вот если он начнёт пропагандировать и агитировать, тогда он подпадёт под законодательство о целостности (страны), но поскольку это было высказано как личное мнение, я считаю, что достойно ему ответил президент", - приводит точку зрения Драпеко РИА "Новости".

С выводами руководства Чечни, увидевшего в выступлении Сокурова подстрекательство к противозаконным действиям, депутат не согласилась.

"Подстрекательство и пропаганда – это определённое действие, направленное. Он же не президента подстрекал", - рассудила парламентарий.

Напомним, что рассуждения Сокурова о возможном желании некоторых республик жить вне России встретили резкий ответ и со стороны Путина, и со стороны глав исполнительной и законодательной власти Чечни, по всей видимости, принявших на свой счет умозаключения режиссера. После резонансного спора с президентом Сокуров признался, что допускает применение к нему юридических санкций.