"Не нужно нас мочить": Основатель Gulagu.net обвинил Ходорковского в нападках на проект

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин отметился в комментариях к публикации Михаила Ходорковского в Facebook, в которой он рассуждал о речи главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова на вручении Нобелевской премии мира.

Среди прочего Ходорковский заявил о важности озвученных Муратовым "с международной трибуны" проблем, отдельно отметив важность сохранения памяти об убитых журналистах. О пытках политик сказал немногое, что не помешало Осечкину выступить с тирадой в его адрес.

"Пытки носят глобальный характер? Общие фразы и от Вас, и от Муратова вместо консолидации против пыточных конвейеров в России и организации общими усилиями международного расследования по пыточным конвейерам в ФСБ/ФСИН. И да, Михаил Борисович, Вас считаю мужчиной и смелым человеком, если Вы имеете ввиду что-то сказать мне, пишите здесь и в личке, не нужно поручать всем этим романовым и Константиновым, световым и прочим Вашим сотрудникам и сотрудницам нас мочить в тот момент, когда мы делаем важное и большое дело. Нужно объединять усилия и действовать всем вместе, оставив амбиции дома в сейфах (авторская стилистика сохранена. — Прим. ред.)", — написал Осечкин.

В ответ Ходорковский удивился подобному выпаду, выразив недоумение, вызванное словами правозащитника.

Дмитрий Муратов поднял тему пыток в российских тюрьмах в ходе своего выступления на церемонии вручения Нобелевской премии мира.

Проект Осечкина Gulagu.net поднял тему издевательств над заключёнными в октябре, начав публиковать записи из колоний, на кадрах которых зэков калечат и насилуют. Видеоархив удалось вывезти из России бывшему сидельцу саратовской ИК-13 Сергею Савельеву.

Добавим, что не так давно на фоне возникшего общественного резонанса своей должности лишился глава ФСИН Александр Калашников.