Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сертификаты о перенесенном коронавирусе начнут выдавать по уровню антител, передает РИА "Новости".

Россияне, имеющие антитела к коронавирусу, получат сертификаты переболевших на полгода. Те, кто имеет антитела, а также положительный тест на коронавирус, получат справку на год. Также Голикова уточнила, что граждане, которые привиты иностранными вакцинами от коронавируса, могут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил выдавать сертификаты с QR-кодами россиянам с высоким уровнем антител по аналогии с переболевшими. Также он предлагал разрешать посещать общественные места гражданам с отрицательным тестом, которые, по его мнению, следует делать оперативнее и бесплатно.

Обсуждения сертификатов переболевших и содержащихся в них QR-кодов разгорелось в последние месяцы, когда регионы начали вводить доступ в общественные места по ним. В ноябре в Гослуму на рассмотрение были внесены два законопроекта о введении QR-кодов по всей России: для посещения общественных мест и в транспорте. Согласно первому, сертификат понадобится для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общепита и розничной торговли. Второй касается введения QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с обсуждения нижней палаты парламента. При этом в Минтрансе дали понять, что работа над законопроектом продолжится.