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Новости 13:07

Парламент Петербурга обновит положение о своем аппарате

фото ЗакС политика Парламент Петербурга обновит положение о своем аппарате

Новую редакцию положения об аппарате Законодательного собрания Петербурга подготовила парламентская комиссия по устройству государственной власти. Ожидается, что документ рассмотрят в первом чтении в ближайшее время.

Из обновленного положения исключается глава, посвященная структуре аппарата. В ней перечислялись все управления, отделы и другие структурные подразделения. В предложенном тексте говорится только, что структура утверждается председателем ЗакСа.

Кроме того, уточнены некоторые задачи и функции. В частности, в новом документе говорится, что аппарат должен осуществлять подготовку материалов к награждению почетным знаком "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" и почетным знаком "За безупречную службу Санкт-Петербургу".

В пояснительной записке говорится, что изменения направлены на повышение эффективности работы аппарата ЗакСа. 


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