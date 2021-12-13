ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:30

Из-за размещения токсичных грунтов в Ленобласти подали иск на 275 млн рублей

фото ЗакС политика Из-за размещения токсичных грунтов в Ленобласти подали иск на 275 млн рублей

Экоактивисты из движения "Зеленый фронт" рассказали о своей промежуточной победе в борьбе с размещением опасных грунтов в деревне Порошкино Всеволожского района.

Экспертиза показала, что на земли сельхозназначения ООО "К.С.Д." завозит грунты, содержащие вещества 4 и 5 классов опасности. В частности, пробы показали превышение предельно допустимой концентрации цинка. Природоохранная прокуратура уже вынесла представление об устранении нарушений.

"В 2021 году работы, связанные с массовым ввозом отходов на эти участки, возобновились, а наши обращения длительное время пересылались между контрольно-надзорными ведомствами. Видим, что дело сдвинулось с мертвой точки, но о пресечении противоправной деятельности пока говорить не приходится", - прокомментировал активность профильных ведомств лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

В связи со складированием опасных грунтов началась доследственная проверка, а Россельхознадзор подал к ООО "К.С.Д." иск более чем на 275 млн рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама