Из-за размещения токсичных грунтов в Ленобласти подали иск на 275 млн рублей

Экоактивисты из движения "Зеленый фронт" рассказали о своей промежуточной победе в борьбе с размещением опасных грунтов в деревне Порошкино Всеволожского района.

Экспертиза показала, что на земли сельхозназначения ООО "К.С.Д." завозит грунты, содержащие вещества 4 и 5 классов опасности. В частности, пробы показали превышение предельно допустимой концентрации цинка. Природоохранная прокуратура уже вынесла представление об устранении нарушений.

"В 2021 году работы, связанные с массовым ввозом отходов на эти участки, возобновились, а наши обращения длительное время пересылались между контрольно-надзорными ведомствами. Видим, что дело сдвинулось с мертвой точки, но о пресечении противоправной деятельности пока говорить не приходится", - прокомментировал активность профильных ведомств лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

В связи со складированием опасных грунтов началась доследственная проверка, а Россельхознадзор подал к ООО "К.С.Д." иск более чем на 275 млн рублей.