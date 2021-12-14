Депутаты Госдумы смогут выступать в ЗакСе

Государственная дума 14 декабря окончательно приняла закон о публичной власти в субъектах. К документу была подана одна новая поправка, разрешающая сенаторам и думским депутатам участвовать в заседаниях региональных парламентов, в том числе выступать на них.

Представитель КПРФ Алексей Куринный заметил, что новелла не касается депутатов, избравшихся в парламент в федеральном списке. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") напомнил, что присутствовать на заседаниях им при этом никто не запрещает.

"Дальше будем работать в этом направлении. Но надо сказать, это серьезный прогресс", - добавил Володин.

Напомним, закон о публичной власти разрешает регионам самим определять, проводить им выборы в заксобрания по партийным спискам или нет, на сколько сроков могут избираться губернаторы. Кроме того, главам регионов будет запрещено называться "президентами". Губернаторы, согласно закону, смогут обращаться в органы местного самоуправления с инициативами о дисциплинарных наказаниях для глав муниципалитетов за неэффективность. Президенту расширяют основания для отставок глав субъектов.