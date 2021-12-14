Горизбирком принял отставки еще пятерых глав ТИКов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 14 декабря удовлетворила заявления о сложении полномочий по собственному желанию от еще пятерых глав территориальных избиркомов. Должности в избирательной системе города покинули Светлана Балясникова (ТИК № 64), Светлана Воеводина (ТИК № 12), Дмитрий Карасев (ТИК № 29), Дмитрий Козлов (ТИК № 19) и Инесса Сафонова (ТИК № 8). Ранее Горизбирком принял отставку главы ТИК №1 Ольги Нечаевой.

При этом Балясникова покинула только должность председателя, оставшись в составе ТИК № 64 в качестве члена комиссии с правом решающего голоса. Напомним, ТИК № 64 был сформирован в 2020 году.

Ранее Центральная избирательная комиссия не раз выступала с критикой составов петербургских ТИКов и ряда назначенных председателей территориальных избиркомов. Определенное недовольство выражали в ЦИКе и итогами проведения выборов в 2021 году. В частности, было принято решение обязать территориальные избиркомы №№ 8 и 19, отвечавшие за выборы в округах №№ 212 и 218 соответственно, подать в суд для аннулирования результатов выборов на пяти участках, а глав ТИКов №№ 8 и 19 отправить в отставку. В итоге Дмитрий Козлов и Инесса Сафонова покинули свои должности добровольно спустя месяц после отправки Горизбиркомом итогового доклада об исполнении постановления Центризбиркома.