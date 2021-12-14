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Новости 16:12

ЗакС планирует рассмотреть 15 декабря только одну инициативу об иноагентах

фото ЗакС политика ЗакС планирует рассмотреть 15 декабря только одну инициативу об иноагентах

В проект повестки заседания Заксобрания Петербурга, которое состоится 15 декабря, включили федеральную инициативу "Яблока" об исключении положений о "лицах, выполняющих функции иностранного агента", из российского законодательства.

Это один из двух документов об иноагентах, которые анонсировали в Мариинском дворце. Второй – пакет поправок от рабочей группы во главе с вице-спикером Мариной Шишкиной ("Справедливая Россия – За правду") пока не готов. Шишкина сообщила ЗАКС.Ру, что очередная встреча по доработке пакета состоится 15 декабря. Ранее в рабочей группе объявляли, что работа над поправками близка к завершению и описали некоторые из них. В частности, статус иноагента предлагали присваивать только на основании решения суда. 

Свои поправки к законодательству об иноагентах уже внесли думские фракции "Новые люди" и "Справедливая Россия – За правду", а также Совет по правам человека при президенте.

Напомним, повестка ЗакСа утверждается на самом заседании. Решением парламентского большинства из проекта повестки может быть исключен тот или иной вопрос. 


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