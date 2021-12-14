Депутат Панов попросил Роспотребнадзор отложить введение QR-кодов и открыть рестораны в новогоднюю ночь

Председатель петербургского отделения "Деловой России" и член фракции "Новые люди" в Заксобрании Дмитрий Панов 14 декабря направил обращение к руководителю регионального управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой.

Он попросил ее рекомендовать городскому правительству разрешить заведениям Петербурга работать в новогоднюю ночь. По мнению депутата, это можно сделать при условии, если весь персонал будет привит, а все гости смогут продемонстрировать сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.

Также Панов просит рассмотреть возможность с 21 января увеличить количество обслуживаемых гостей в фуд-кортах с 50% до 75%. Депутат считает это возможным при условии увеличения количества вакцинированного персонала до 85%.

Наконец член "Новых людей" попросил рекомендовать отложить введение QR-кодов в Петербурге до 1 февраля или до вступления в силу соответствующего федерального закона.

Напомним, федеральную инициативу о доступе в общественные места только по QR-кодам, свидетельствующим об иммунитете к коронавирусу, в Заксобрании Петербурга поддержали большинством голосов. Фракция "Новые люди" единоглассно проголосовала за. Госдума рассмотрит документ в первом чтении 16 декабря.