Собственники ТЦ заявили о падении на 63% уровня посещаемости при введении QR-кодов

В случае введения QR-кодов для посещения общественных мест и торговых центров уровень посещаемости петербургских ТК упадёт на 63%, выступили с прогнозами в Совете ТЦ. Сумма ежемесячной поддержки, согласно подсчётам собственников, должна составлять не менее 20 млрд рублей.

Неблагоприятные перспективы вынудили Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратиться к председателю Государственной думы, а также главам Минпромторга и Минэкономразвития с просьбой скорректировать поправки к готовящемуся проекту закона о введении QR-кодов. Напомним, что первое чтение инициативы должно состояться уже 16 декабря.

"Мы оцениваем снижение посещаемости ТЦ в Петербурге при проверке QR–кодов в среднем на 63%. Среди мер возможной поддержки хотелось бы видеть освобождение торговых центров от налога на имущество и земельного налога на время организации допуска по QR–кодам. Это как раз находится в компетенции правительства региона", — высказался о ситуации управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский в разговоре с "Деловым Петербургом".

Он уточнил, что вводимые антивирусные ограничения должны быть равными для каждого региона РФ. Также в РСТЦ уверены, что пункт в пояснительной записке к законопроекту, в котором говорится, что реализация инициативы не затронет дополнительных расходов из бюджета, в реальности не выполним.

Снижение уровня посещаемости ТЦ приведёт к закрытию предприятий, поэтому и малому, и среднему бизнесу будет необходима поддержка. В РСТЦ видят в числе мер поддержки предоставление компенсаций.

"Торговым центрам, которые работают по соответствующему ОКВЭД, необходимо компенсировать выпадающие доходы и ввести для них льготное налогообложение. Сумма такой поддержки для отрасли составит в среднем 21,4 млрд рублей за месяц", — резюмирует мысль ДП.