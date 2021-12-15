В Петербурге определили условия предоставления субсидий другим субъектам

Парламент Петербурга на заседании 15 декабря принял за основу законопроект, определяющий принципы предоставления городом субсидии другим субъектам.

Согласно документу, финансовая поддержка может оказываться только при согласии Законодательного собрания и на основании обращения главы региона. Соглашение о предоставлении субсидий другому субъекту будет утверждаться законом Петербурга.

Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко подчеркнул, что в первую очередь закон необходим для решения совместных проектов с Ленинградской областью.

Сергей Еремеев