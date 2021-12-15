Русакова останется зампредом КСП

Парламент Петербурга переизбрал Юлию Русакову на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты. Голосование состоялось на заседании 15 декабря.

На место зампреда претендовали также руководитель аппарата КСП Александр Дружинин и аудитор палаты Юрий Шутов.

За Русакову проголосовали 46 депутатов. За Дружинина — шесть, за Шутова — двое.

Русакова работает в Контрольно-счетной палате с 1995 года. В настоящее время она отвечает за аудит Заксобрания. Проверяется финансовая активность аппарата городского парламента в прошлом созыве.

Сергей Еремеев