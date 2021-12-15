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Новости 11:55

ЗакС снял с регистрационного учета инициативы Анохина, Тихоновой и Резника

фото ЗакС политика ЗакС снял с регистрационного учета инициативы Анохина, Тихоновой и Резника

Законодательное собрание Петербурга 15 декабря приняло решение о снятии со своего регистрационного учета 72 законопроектов и 41 проекта постановления.

Значительная часть из этих инициатив в разные годы была подана теперь уже бывшими депутатами. В частности, сняты с учета 17 проектов Максима Резника. В том числе об исключении судей, прокуроров и следователей из числа граждан, имеющих право на внеочередное зачисление ребенка в образовательные организации и летние оздоровительные учреждения.

Так и не рассмотрел ЗакС 27 инициатив члена "Справедливой России" Надежды Тихоновой, среди которых было несколько законопроектов о наделении защитным статусом отдельных зеленых зон города.

Сняли с регистрационного учета семь проектов бывшего единоросса Андрея Анохина. Это в том числе инициатива, запрещающая депутатам летать в командировки бизнес-классом за счет бюджета и проект постановления о федеральном законе об объявлении кредитной амнистии.

Напомним, систематический отказ прошлого созыва ЗакСа включать эти документы в повестку заседаний дало повод Анохину пойти на открытый конфликт с тогдашним председателем городского парламента Вячеславом Макаровым.

Сергей Еремеев


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