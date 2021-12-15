Амосов о приговорах лидерам протестов в Ингушетии: Это просто безумие

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов в соцсетях заявил, что считает безумным приговор Кисловодского горсуда по делу лидеров оппозиции в Ингушетии.

Лидеров протестов против изменения границ Ингушетии с Чечней суд признал виновными в организации насилия на митинге в Магасе в 2019 году. Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Малсага Ужанов осуждены на девять лет колонии общего режима, Исмаил Нальгиев, Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев - на восемь, Зафира Саутиева - на семь с половиной. Такие сроки запросила прокуратура.

Амосов подчеркнул, что к длительным срокам колонии приговорили тех, кто сделал "всё возможное чтобы не допустить кровопролития во время массовых протестов" и в итоге не допустил.

"Одного из них я знаю лично - Барах Чемурзиев, кандидат экономических наук. Прожил в Санкт-Петербурге 30 лет. Спокойный, умный, обстоятельный человек. Он просто не мог занимать экстремистскую позицию! Это просто безумие давать сроки людям, которые могли бы принести пользу своей республике и всей стране", - считает Амосов.