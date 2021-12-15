Собственник шахты "Листвяжная" арестован до середины февраля

Центральный суд Кемерово арестовал президента холдинга "СДС", председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева по делу об аварии на шахте, передает РИА "Новости".

Под арестом Федяев останется до 14 февраля 2022 года. Также суд арестовал гендиректора "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева до 25 января.

До этого суд арестовал главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова и технического директора компании "СДС-Уголь" Антона Якутова. Всех их обвиняют в нарушении требований безопасности на опасном производстве и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Погиб 51 человек, из них пятеро — горноспасатели.