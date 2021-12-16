Членом ТИК № 3 стал экс-кандидат в депутаты ЗакСа от ЛДПР Шульгин

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 16 декабря одобрила назначение новым членом территориального избиркома № 3 Антона Шульгина. Его выдвинуло реготделение ЛДПР, сообщила секретарь Горизбиркома Марина Жданова.

Летом 2021 года ЛДПР выдвинула Шульгина в депутаты Законодательного собрания Петербурга по одномандатному округу № 20. Экс-кандидат набрал 1 750 голосов, а победил по округу представитель "Единой России" Алексей Макаров с 15 909 голосами.

Также летом 2021 года Шульгин выдвигался в состав совета муниципального образования "Автово". Сначала муниципальный избирком его не зарегистрировал, но после вмешательства ГИК Шульгин стал кандидатом в депутаты. Избраться в совет ему не удалось.

София Саттарова