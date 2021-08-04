ГИК обязал ИКМО "Автово" пересмотреть отказ в регистрации кандидатом представителю ЛДПР

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 4 августа рассмотрела жалобу представителя ЛДПР Антона Шульгина на решение избиркома муниципального образования "Автово" об отказе ему в регистрации как кандидата в муниципальные депутаты. Шульгин сообщил ЗАКС.Ру, что ИКМО отказала ему из-за якобы непредставления документа о доходах и имуществе. Эту бумагу он подавал в комиссию, заверил представитель ЛДПР.

Первый раз сведения о доходах Шульгин подготовил по данным на 1 июня, а должен был по данным на 1 июля. Кандидат исправил бумаги и предоставил их в комиссию, но ИКМО решила, что это произошло слишком поздно, следует из документа Горизбиркома.

Там сказано, что кандидаты в депутаты МО "Автово" должны приносить документы о выдвижении до 25 июля, но исправленные варианты могут доносить после уведомления о недостатках в них не позднее чем за день до заседания. Собрание было назначено на 28 июля, а Шульгин принес бумаги 26 июля - то есть в установленный законом срок, решил Горизбирком.

ГИК отменил решение ИКМО об отказе в регистрации и обязал комиссию повторно рассмотреть этот вопрос. Сделать это следует в течение пяти дней, сказано в документе Горизбиркома.

Напомним, ИКМО "Автово" также отказала в регистрации самовыдвиженцам из команды активиста движения "Весна" Никиты Левкина и кандидатам от Партии социальной защиты. Не допустила до выборов комиссия и 19 представителей "Единой России".

София Саттарова