Кандидатов "Единой России" сняли с выборов в МО "Автово"

Избирательная комиссия МО "Автово" 1 августа отказала в регистрации всем 19 кандидатам от "Единой России". Причиной стало непредоставление кандидатами документов о государственной регистрации местного отделении и опоздание с уведомлением о проведенной конференции, на которой были утверждены кандидаты на муниципальные выборы.

- У них не было решения о создании местного отделения, что является существенным нарушением. Второе - это сведения о конференции, они уведомили не вовремя, - рассказала ЗАКС.Ру председатель ИКМО "Автово" Лариса Кравченко.

Заместитель главы МО "Автово" Илья Шмаков в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что 1 августа избирательной комиссией было принято окончательное решение об отказе в регистрации. По его мнению, восстановиться через суд у них не получится. Шмаков считает, что "Единая Россия" отнеслась к муниципальным выборам в МО "Автово" без должного внимания, сконцентрировавшись на выборах в городской парламент и Государственную думу.

- Они затянули с конференцией. Вот эта история с уходом Макарова (спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, в 2021 году баллотируется в Госдуму - прим. ЗАКС.Ру), когда он сопротивлялся и оттягивал конференцию о выдвижении депутатов Законодательного собрания до последнего. Непонятно почему они на этой конференции [9 июля] не выдвинули кандидатов в муниципальные депутаты, а все это спустили на уровень местного отделения. Вот эта конференция прошла у них 20 июля, когда последний срок подачи документов была 23 июля, потому что 25 числа можно было только второй комплект донести, финансовые отчеты. Они уведомили комиссию о конференции 19 июля, а надо было хотя бы 18-го в 23:59, - рассказал Шмаков.

Впрочем, представители "Единой России" уверены в своей правоте и намерены обжаловать решение ИКМО "Автово". По мнению кандидата от "Единой России" Николая Воронцова, ИКМО должно быть расформировано, а его полномочия переданы Санкт-Петербургской избирательной комиссии якобы из-за происходящего там "избирательного беспредела".

Депутат Заксобрания Денис Четырбок ("Единая Россия"), представляющий Кировский район, заявил в беседе с ЗАКС.Ру, что все документы якобы были поданы кандидатами в полной мере, а на протяжении всего предвыборного пути у его однопартийцев возникали различные трудности в общении с ИКМО.

- Кандидатам чинили препятствия при сдаче документов. Были организованы очереди перед ИКМО из каких-то молодых людей, которые не являлись членами комиссии, - заявил Четырбок.

Он отметил, что добиться приема документов удалось только после жалобы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Слова Четырбока частично подтвердил Воронцов. Он был свидетелем скопления людей у муниципального избиркома 30 июля, когда единороссы пришли исправлять неточности в документах, о которых ИКМО сообщила им в ночь на 29 июля через Whatsapp.

- У входа в ИКМО стояли какие-то неизвестные лица, которые не давали нам войти в помещение ИКМО. После жалобы в ЦИК и ГИК у нас стали принимать документы, но эти неизвестные так и стояли рядом с нами и на входе в ИКМО. Эти люди вели себя порой провокационно и порой даже нагло, - рассказал Воронцов.

Кандидат уверен, что их команда подавала полный комплект документов. Он добавил, что члены ИКМО якобы всячески торопили кандидатов и пытались принять их документы как можно скорее, ссылаясь на короткий график работы. Это, по мнению Воронцова, помешало многим тщательно проследить за приемом документов.

Ранее, на работу ИКМО "Автово" жаловались кандидаты от Партии Роста. Депутат Заксобрания Алексей Ковалев, в 2021 году покинувший "Справедливую Россию" и ставший сторонником Партии Роста, лично приехал к зданию избирательной комиссии в последний день приема документов 25 июля, чтобы проконтролировать работу комиссии. К слову, 1 августа двое кандидатов от партии (Мария Кабаши и Екатерина Гончарова) получили статус зарегистрированных кандидатов. Комиссия также нашла недочеты в их документах, но они смогли вовремя их исправить.

Илья Шмаков в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что эти "неизвестные люди", о которых говорили единороссы - члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, которые пытались пресечь возможные попытки недобросовестных кандидатов подкинуть недостающие документы. По словам Шмакова, ранее с председателем избирательной комиссии Ларисой Кравченко якобы связывался представитель "Единой России" и пытался договориться донести документы, а также переписать подтверждения. Шмаков посоветовал ей проигнорировать эти предложения, так как за подобные действия может грозить уголовная ответственность. После этого члены ИКМО приняли решение установить видеонаблюдение в кабинете. Как оказалось, не зря. Позже в сети появился ролик, на котором, предположительно, один из кандидатов случайно "забывает" синюю папку с документами.

- С этой папочкой, действительно, был момент, что человек оставил документы. Возможно, там были те недостающие документы. После его ухода наверняка должны были ворваться единороссы с камерами, найти эту папку, - рассказал Шмаков.

Председатель избирательной комиссии не помнит фамилию человека, который оставил эту папку, но подтвердила ЗАКС.Ру, что это был кандидат от "Единой России".

В сентябре 2021 года в МО "Автово" пройдут муниципальные выборы. На них заявилось более 100 кандидатов, часть из которых уже получила отказ в регистрации. Например, самовыдвиженцы от команды активиста движения "Весна" Никиты Левкина и кандидаты от Партии социальной защиты. Сейчас большинство муниципального совета представляют сторонники "Справедливой России". Половина из них намерены переизбраться, включая главу МО Геннадия Трусканова и его зама Илью Шмакова.

Константин Леньков