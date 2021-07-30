Единороссы рискуют остаться без выборов в МО "Автово"

У избирательной комиссии муниципалитета "Автово" возникли претензии к документации всех 19 кандидатов от "Единой России". Решение по вопросу их допуска на местные выборы ИКМО примет в воскресенье, 1 августа.

Сентябрьские выборы в МО "Автово", который уже много лет контролирует "Справедливая Россия", могут стать вдвойне уникальными. Во-первых, это единственный муниципалитет Петербурга, где планово пройдут выборы в местный совет. Во-вторых, велика вероятность, что до них не допустят ни одного кандидата от "Единой России".

Период выдвижения в автовские депутаты длился с 6 по 25 июля. Единороссы, направленные на выборы местным отделением партии, посетили ИКМО в последние три дня. 28 июля комиссия известила кандидатов о недостатках в сданных комплектах документов. Представителям "Единой России", по информации ЗАКС.Ру, сообщили, что они не предоставили сведения о государственной регистрации местного отделения, решение о создании местного отделения и согласование выдвижения кандидатов с президиумом регионального совета партии. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав" и региональное законодательство о выборах не предусматривают возможности донести эти сведения позже.

В пятницу, 30 июля, единороссы предоставили в ИКМО копии перечисленных документов, а также уведомления о том, что все указанные бумаги ранее были сданы в срок. Согласно их версии, необходимые сведения были поданы первыми кандидатами, заявившимися по каждому из четырех избирательных округов муниципалитета. Закон это позволяет. В ИКМО настаивают на том, что таких документов вообще не поступало.

В своих уведомлениях единороссы также указали, что об ошибках комиссия известила их ненадлежащим образом: в мессенджере и в "практически нечитаемом" виде.

Вопрос о регистрации "Единой России" будет рассмотрен на заседании ИКМО в воскресенье, 1 августа. Если комиссия останется на своей позиции, всем единороссам может быть отказано в допуске до выборов. Эти решения в случае принятия могут быть обжалованы в Санкт-Петербургской избирательной комиссии или в суде.

Сергей Еремеев