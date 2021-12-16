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Новости 19:55

Умерла 90-летняя блокадница из Выборга, которая сама себе сделала операцию

фото ЗакС политика Умерла 90-летняя блокадница из Выборга, которая сама себе сделала операцию

Пенсионерка из Выборга Клавдия Петрова, которая сделала сама себе операцию, умерла в больнице, передает "Комсомольская правда - Петербург". Ей было 90 лет.

О смерти бабушки сообщила ее внучка Янина. По ее словам, официальную причину врачи еще не озвучили, но, по предварительным данным, пенсионерка умерла от рака, который у нее был в терминальной стадии.

"Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У нее метастазы были в брюшной полости везде. Поговорить нам с ней перед смертью так и не дали, ни по телефону, ни лично", - сказала Янина.

Клавдия Петрова сама сделала себе операцию за три недели до смерти, в ноябре. У нее из-за онкологии развился асцит - скопление жидкости в брюшной полости, которое ей мешало ходить, лежать и дышать. Медицинской помощи пенсионерка не дождалась из-за того, что у нее выявили коронавирус. 

Тогда блокадница, не выдержав, сама надрезала себе живот, чтобы вывести жидкость. СК возбудил уголовное дело о неоказании ей помощи.


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