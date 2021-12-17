ЗакС Петербурга обсудит возможность дистанционных заседаний

Законодательное собрание Петербурга готовится внести изменения в несколько своих постановлений, чтобы создать условия для возможности проведения дистанционных заседаний комиссий и комитетов ЗакСа. Соответствующую инициативу 17 декабря одобрил парламентский комитет по законодательству.

Его председатель Всеволод Беликов ("Единая Россия") отметил, что дискуссия по этому поводу велась уже давно. Он рассказал об опыте других регионов, где дистанционный формат уже практикуется. Предложенный проект постановления комитет по законодательству намерен разослать руководителям фракций и постоянных комиссий парламента Петербурга.

За одобрение проекта проголосовали единоглассно. Особенно горячо документ поддержал единоросс Константин Чебыкин. Он заявил, что вопрос назрел давно.

- О чем тут говорить. У нас у всех есть средства, начиная с мобильного телефона, заканчивая тем, что у нас в Законодательном собрании есть техническая возможность участвовать в этом процессе. Я считаю, что это наши реалии. Необходимо все как можно быстрее сделать, а где-то оборудовать необходимую технику, - высказался Чебыкин.

Ранее Госдума приняла в трех чтения закон о публичной власти, в котором, в частности, говорится о необходимости регионам предусмотреть возможность онлайн-заседаний своих парламентов.