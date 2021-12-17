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Новости 13:25

Кремль: Путин даст указ обеспечить безопасность Александра Сокурова

фото ЗакС политика Кремль: Путин даст указ обеспечить безопасность Александра Сокурова

Владимир Путин поручит правоохранителям обеспечить безопасность Александра Сокурова в случае угрозы жизни режиссёра, однако на данный момент подобные опасения беспочвенны, заверил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ было опубликовано письмо Сокурова, адресованное главе Совета по правам человека Валерию Фадееву, в котором он извиняется за свой диспут с президентом. В разговоре с РИА "Новости" режиссёр заявил, что послание не предназначалось для публики. В письме он также рассказал о поступающих ему угрозах.

Напомним, речь Сокурова, который выступил 9 декабря в ходе встречи Путина с членами СПЧ, подверглась резкой критике со стороны руководства Чечни. Режиссёр выступил с предложением "отпустить" северокавказские республики, чем разгневал и самого президента.

На следующий день после резонансного спора Сокуров признался, что не исключает своего юридического преследования за сказанное. Песков в ответ поспешил заверить деятеля, что этот сценарий нереалистичен. 


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