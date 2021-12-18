Почти 2 млрд рублей потратят на реконструкцию водоочистных сооружений в Выборге

Российское правительство направит свыше 1,7 млрд рублей на реновацию водоочистных сооружения в Выборге: распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Большая часть средств уйдёт на ремонт нынешней насосной станции, а также возведение нового предприятия по обработке воды, осадков и иных резервуаров.

Ожидается, что мощность станции составит 40,6 тысяч кубометров воды в сутки: это помогло бы снабдить чистой питьевой водой всех жителей Выборга (более 74 тысяч человек).

Деньги правительство выделяет в рамках федерального проекта "Чистая вода", ключевой задачей которого является к 2024 году обеспечить качественной питьевой водой 88,8% населения страны. В городах этот показатель должен достигать показателя 97,2%.