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Новости 16:46

Попова: Россия изучает опыт введения штрафов за отказ прививаться от коронавируса в других странах

фото ЗакС политика Попова: Россия изучает опыт введения штрафов за отказ прививаться от коронавируса в других странах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в рамках фильма "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1" заявила, что российские власти изучают опыт введения в других странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса.

"Мы изучаем опыт [введения штрафов за отказ от прививки] разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый", — приводит слова Поповой ТАСС.

Массовая вакцинация стартовала в России в середине января. Сейчас используются четыре препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Летом из-за распространения дельта-штамма и всплеска заболеваемости регионы начали вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Осенью регионы начали вводить еще и систему допусков в общественные места по QR-кодам, которые получают привитые вместе с сертификатом или переболевшие коронавирусом. Ранее Госдума в первом чтении одобрила этот законопроект. Он предполагает введение доступа по QR-кодам в подавляющее большинство публичных мест по всей России: культурные учреждения, спорткомплексы, заведения общепита. 

Был еще один подобный законопроект — о введении QR-кодов в самолетах и поездах. Пока депутаты от него отказались, но дали понять, что работа над документом продолжится.

Обсуждение законопроекта о кодах для доступа в общественные места не обошлось без споров. Против законопроекта выступила фракция КПРФ: депутаты развернули в зале Госдумы баннер с надписью "КПРФ против QR-фашизма". Это вызвало негодование Володина и депутатов-единороссов, дело едва не дошло до потасовки.


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