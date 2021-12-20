Бизнес-омбудсмен: Решение по вводу QR-кодов в Петербурге будет принято 23 декабря

Петербургские власти должны принять решение о вводе QR-кодов для посещения городских кафетериев и торговых центров в ходе заседания оперштаба 23 декабря, уведомил бизнес-омбудсмен Александр Абросимов.

"В четверг будет штаб принимать решение по QR-кодам", — цитирует заявление уполномоченного по защите прав предпринимателей в Северной столице "Деловой Петербург".

Также в ходе дискуссии Абросимов рассказал, что наибольшие потери после ввода QR-кодов коснулись кинотеатров, в то время как премиальный сегмент не пострадал.

Напомним, ранее Смольный принял решение отложить введение QR-кодов до 27 декабря.

Ранее петербургские рестораторы попросили городские власти отсрочить планируемые антивирусные нововведения. Кроме того, владельцы торговых центров заявили о падении более чем на 60% посещаемости ТЦ в случае введения QR-кодов.