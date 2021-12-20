Суд запретил фигуранту дела Рашкина о незаконной охоте пользоваться телефоном и покидать дом по ночам

Басманный суд Москвы назначил Александру Гношеву, фигуранту дела о незаконной охоте с участием депутата Госдумы Валерия Рашкина, запрет определенных действий, передает ТАСС.

Гношеву до конца февраля запретили посещать охотничьи угодья, пользоваться телефоном, интернетом и иными средствами связи, общаться с другими фигурантами дела и покидать жилище в ночное время суток. Его обвиняют по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота).

2 декабря СК возбудил дело о незаконной охоте в отношении Рашкина, перед этим Госдума лишила его депутатской неприкосновенности. Суд назначил Рашкину запрет определенных действий, как и Гношеву.

По версии следствия, Рашкин в конце октября в охотничьем хозяйстве в Саратовской области убил лося, хотя разрешения на охоту у него не было. Разделанную тушу в багажнике нашли инспекторы, которые остановили автомобиль с Рашкиным.

Изначально Рашкин настаивал, что не охотился, а просто подобрал убитое животное в лесу. Вскоре после инцидента полицейские нашли в лесу оружие и документы на его имя. Позднее Рашкин признался, что действительно застрелил лося, но был уверен, что его друзья оформили все нужные документы для охоты. Он полагает, что его ввели в заблуждение и этим воспользовались неизвестные ему люди, которые участвовали в провокации против него.