Старинные фонари вернули на Марсово поле после ремонта

Дореволюционные фонари Марсова поле в Петербурге, которые демонтировали и увозили в мастерские в 2020-2021 годах для ремонта, в восстановленном виде вновь установили на площади. Речь идет о шестнадцати торшерах, изготовленных в середине XIX века, которые реставрировали в два приема.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", руководство КГИОП раздумывало над судьбой более поздних фонарей, и было решено позволить элементам благоустройства разных эпох сосуществовать.

"Мы оставили такой "дух времени". Здесь оставлены фонари советского типа – "кировские". Добиться вот этого желтого света", - рассказал глава комитета Сергей Макаров.

Отметим, что дореволюционные фонари, по одной из версий спроектированные Огюстом Монферраном, до 1930-х годов освещали Благовещенский мост.

фото: kgiop.gov.spb.ru