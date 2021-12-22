У здания ЗакСа стоит пикетчица против капитализма

У входа в Законодательное собрание Петербурга в пикет встала женщина с плакатом против частной собственности и капитализма, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Пикетчица, пожелавшая остаться анонимной, напомнила, что 23 декабря пройдёт ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой вероятно не зададут "главный вопрос". Это падающие доходы населения, заявила женщина.

⁃ Мы живем голодно, пенсии голодные, зарплаты тоже. <…> Капитализм это не позволяет исправить. Он (Путин - прим. ЗАКС.Ру) - миллионер, наш бывший советский человек, а мы - нищие, голодные, - считает пикетчица.

По ее мнению, можно увеличить прожиточный минимум, но рост цен все вернёт обратно. Главная проблема - капитализм, заявила женщина. Эту систему нельзя было допускать, добавила пикетчица.

София Саттарова