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Корабельников допустил укрупнение муниципалитетов Петербурга в будущем

фото ЗакС политика Корабельников допустил укрупнение муниципалитетов Петербурга в будущем

Кандидат в вице-губернаторы Петербурга Алексей Корабельников на совете фракций Заксобрания заявил, что в будущем муниципалитеты города могут укрупнить, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. 

На совете 22 декабря депутаты задали свои вопросы Корабельникову. Депутат от "Единой России" и экс-глава муниципального образования "Сенной округ" Наталья Астахова понитересовалась, планирует ли Смольный исправлять сокращение муниципальных бюджетов. Она отметила, что после реформы муниципальных бюджетов ряд МО был вынужден уволить некоторых специалистов и сократить свои программы. В частности, страдает благоустройство, отметила Астахова.

Корабельников заявил, что реформа была направлена на выравнивание бюджетов муниципальных образований. Средства концентрировались там, где больше жителей, отметил кандидат в вице-губернаторы. Он добавил, что реформа вскрыла ряд проблем. По его словам, это дает повод подумать об укрупнении муниципалитетов.

- Тем не менее, в рамках этой реформы, конечно, мы увидели определенные проблемы. Они были, скажем так, чуть более обострены. В некоторых муниципальных образованиях те средства, которые есть, тратятся в большей степени на содержание самих муниципалитетов, нежели на решение вопросов местного значения. Тоже такой нехороший звоночек. Это говорит о том, что в какой-то перспективе будет смысл подумать и об определенном укрупнении муниципальных образований, - заявил Корабельников.

София Саттарова


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