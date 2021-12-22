Госдума завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва

Госдума 22 декабря завершила работу в рамках осенней сессии - первой для восьмого созыва нижней палаты парламента, трансляция заседания велась в группе Думы в "ВКонтакте".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал эту сессию короткой, но напряженной и насыщенной. За два с небольшим месяца депутаты провели 23 пленарных заседания. Депутаты приняли 143 закона, большинство из них - 86 - поддержали все думские фракции. Володин назвал этот уровень достаточно высоким.

"Мы только начинаем работу, но даже вот эти первые шаги показывают, что мы можем объединять с вами возможности, мы можем договариваться", - сказал Володин.

Весенняя сессия восьмого созыва Госдумы в 2022 году начнется 10 января и продлится до 31 июля.