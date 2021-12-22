Бельский назвал основные законы седьмого созыва ЗакСа в 2021 году

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский на брифинге 22 декабря подвел итоги года седьмого созыва парламента. Он заявил, что за пару месяцев работы созыв успел принять 123 нормативных акта.

Важным законом Бельский назвал закон о бюджете города. Он стал еще более социально направленным, отметил спикер.

По его мнению, важное достижение - введение поименного голосования. В целом парламент находит консруктивное взаимодействие по вопросам, которые раньше не решались, отметил Бельский. В качестве примера он привел включение парка "Малиновка" в перечень зеленых зон. Остаются и пока открытые вопросы - например, Удельный парк, напомнил Бельский. Он выразил уверенность, что и этот вопрос удастся решить.

Еще одним важным решением Бельский назвал принятие документа о возможности парламента увеличивать число комиссий. Спикер отметил, что город развивается и существующих органов может не хватать.

Также председатель ЗакСа посчитал важным закон о выплатах петербуржцам, которым исполняется 90, 95 и 100 лет. Норма вступит в силу в 2022 году.

Бельский добавил, что стоит выразить благодарность депутатам предыдущего созыва. Они провели большую работу и заложили много важных основ, считает спикер.