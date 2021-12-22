Депутаты согласились дать Смольному возможность не согласовывать с ними объекты адресной инвестиционной программы

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект правительства города об изменении положений об адресно инвестиционных программах, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Правительство предложило исключить из закона о бюджетном процессе пункт о том, что оно должно заранее прописывать общую сметную стоимость всех планируемых объектов. Распределение денег по объектам предложено передать правительству, следует из проекта закона.

В материалах к законопроекту представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко пояснил, что документ создан для ускорения строительства объектов социальной инфраструктуры. Он напомнил, что все изменения необходимо проводить как изменения в закон о бюджете - это происходит один или два раза в год. Так, "реализация бюджетных инвестиций может быть заблокирована на период от пяти до девяти месяцев (с начала финансового года до внесения возможных изменений в Закон), что не позволяет обеспечивать своевременное создание объектов социальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге", заявил Сухенко.

Выступая в парламенте, он повторил, что законопроект поможет оперативнее строить социальные объекты. При ответе на вопросы депутатов Сухенко заявил, что речь идет о точечных случаях изменений - "их не будет много".

Депутат Павел Иткин спросил, насколько сильно этот законопроект ускорит работу. Удастся ли получить еще один дополнительный детский сад, поинтересовался парламентарий. Сухенко ответил утвердительно. По его словам, документ и предложен как раз для строительства детских садов, школ и других социальных объектов.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский с трибуны заявил, что принимать закон нельзя. Это очередное развязывание рук администрации, уверен Вишневский. Он добавил, что в законе не сказано, что изменения будут точечными.

Депутат ЗакСа Михаил Амосов заявил, что документ - фактическая отмена адресно-инвестиционной программы. За ее реализацию ответственность должны нести совместно губернатор, правительство и парламент, считает депутат. По его словам, иначе будут ошибки и злоупотребления.

⁃ Уплощение этого процесса просто недопустимо, - заявил Амосов.

Он добавил, что исполнительная власть регулярно злоупотребляет своими полномочиями - за это многие губернаторы оказались в местах не столь отдаленных. В основном, все истории были связаны со стройками, отметил Амосов.

За принятие документа выступила депутат от КПРФ Ирина Иванова. По ее мнению, речь идёт об оптимизации. Она отметила, что есть возможность следить за исполнением адресно-инвестиционной программы и смотреть все изменения в документах. А затем и спросить с депутата, если она будет не исполнена, сказала Иванова.

София Саттарова