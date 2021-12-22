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Новости 15:10

ЗакС Петербурга берет перерыв до 19 января

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга берет перерыв до 19 января

Законодательное собрание Петербурга установило перерыв в своих заседаниях. Документ подготовил депутат Денис Четырбок

Он сообщил, что предлагается не проводить заседания 29 декабря и 12 января. Следующее заседание должно пройти 19 января, заявил Четырбок.

Депутат от КПРФ Алексей Зинчук предложил не брать такой большой перерыв и "поработать побольше". В итоге против документа проголосовал только один человек, поддержали его 47 депутатов. 

 ⁃ Дежурный у нас есть на это время, - отметил Четырбок под смех коллег.

Напомним, 31 декабря в 2021 году выпал на пятницу. Новогодние праздники в 2022 году продлятся до 10 января.

София Саттарова


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