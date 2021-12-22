Дочь ректора Шанинки вышла в пикет к московскому МВД в поддержку отца

Дочь арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева Дарья вышла в пикет к зданию ГУ МВД по Москве после того, как Мосгорсуд оставил его в СИЗО, несмотря на большие проблемы со здоровьем, передает "Новая газета".

Накануне Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Зуева, которая добивалась изменения меры пресечения. Таким образом, 67-летний Зуев, несмотря на заявления врачей о риске у него инсульта и ампутации конечностей, останется в СИЗО до 7 марта. При этом президент Владимир Путин на заседании СПЧ заявлял, что не видит необходимости держать ректора Шанинки под арестом.

Зуева обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников с целью хищения более чем 20 млн рублей. Обвинение ему предъявили в октябре. Он также проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. По версии следствия, последняя, пребывая в должности, обеспечила выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования, в качестве субподрядчика выступил вуз Зуева. Впоследствии стало известно, что работы по двум контрактам не были выполнены.