ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:53

Дочь ректора Шанинки вышла в пикет к московскому МВД в поддержку отца

фото ЗакС политика Дочь ректора Шанинки вышла в пикет к московскому МВД в поддержку отца

Дочь арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева Дарья вышла в пикет к зданию ГУ МВД по Москве после того, как Мосгорсуд оставил его в СИЗО, несмотря на большие проблемы со здоровьем, передает "Новая газета".

Накануне Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Зуева, которая добивалась изменения меры пресечения. Таким образом, 67-летний Зуев, несмотря на заявления врачей о риске у него инсульта и ампутации конечностей, останется в СИЗО до 7 марта. При этом президент Владимир Путин на заседании СПЧ заявлял, что не видит необходимости держать ректора Шанинки под арестом.

Зуева обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников с целью хищения более чем 20 млн рублей. Обвинение ему предъявили в октябре. Он также проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. По версии следствия, последняя, пребывая в должности, обеспечила выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования, в качестве субподрядчика выступил вуз Зуева. Впоследствии стало известно, что работы по двум контрактам не были выполнены.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама