ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:50

Ректора Шанинки Сергея Зуева переводят из СИЗО в гражданскую больницу

фото ЗакС политика Ректора Шанинки Сергея Зуева переводят из СИЗО в гражданскую больницу

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева перевозят из СИЗО в гражданскую больницу для диагностики, передает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.

"Зуева перевозят из "Матросской Тишины" в гражданскую больницу в связи с тем, что в изоляторе нет нужных для ректора хирургов и специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям. Перевод осуществлен по рекомендации самих сотрудников медсанчасти СИЗО. В момент, когда я был в "Матроской Тишине", Зуева уже вывозили с территории изолятора в гражданскую больницу", - сказал Хуруджи.

Накануне Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Зуева, которая добивалась изменения меры пресечения. Таким образом, 67-летний Зуев, несмотря на заявления врачей о риске у него инсульта и ампутации конечностей, останется в СИЗО до 7 марта. При этом президент Владимир Путин на заседании СПЧ заявлял, что не видит необходимости держать ректора Шанинки под арестом.

Зуева обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников с целью хищения более чем 20 млн рублей. Обвинение ему предъявили в октябре. Он также проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. По версии следствия, последняя, пребывая в должности, обеспечила выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования, в качестве субподрядчика выступил вуз Зуева. Впоследствии стало известно, что работы по двум контрактам не были выполнены.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама