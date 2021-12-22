Ректора Шанинки Сергея Зуева переводят из СИЗО в гражданскую больницу

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева перевозят из СИЗО в гражданскую больницу для диагностики, передает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.

"Зуева перевозят из "Матросской Тишины" в гражданскую больницу в связи с тем, что в изоляторе нет нужных для ректора хирургов и специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям. Перевод осуществлен по рекомендации самих сотрудников медсанчасти СИЗО. В момент, когда я был в "Матроской Тишине", Зуева уже вывозили с территории изолятора в гражданскую больницу", - сказал Хуруджи.

Накануне Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Зуева, которая добивалась изменения меры пресечения. Таким образом, 67-летний Зуев, несмотря на заявления врачей о риске у него инсульта и ампутации конечностей, останется в СИЗО до 7 марта. При этом президент Владимир Путин на заседании СПЧ заявлял, что не видит необходимости держать ректора Шанинки под арестом.