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Новости 19:52

В комздраве сообщили о стабильном числе тяжелых больных среди госпитализированных с COVID-19

фото ЗакС политика В комздраве сообщили о стабильном числе тяжелых больных среди госпитализированных с COVID-19

Петербургский комитет по здравоохранению в своем официальном Telegram-канале опубликовал рассказ врачей больницы № 40 о лечении пациентов с коронавирусом, которые пребывают в наиболее тяжелом состоянии. Специалисты, в частности, сообщили, что самых безнадежных больных, у которых уже полностью закончились резервы легких, подключают к аппарату ЭКМО. В нынешнем году удалось спасти жизнь четверым из двадцати пациентов больницы № 40, которых решили подключить к этому аппарату.

"Количество тяжелых пациентов в ковидных стационарах Санкт-Петербурга остается стабильным и составляет 21 процент", - также сообщается в канале об общей ситуации в городе.

Отметим, что по сравнению с предыдущим днем в среду 22 декабря чиновники зафиксировали увеличение числа госпитализаций более чем на треть (408 вместо 287). Кроме того, с начала недели в больницах с пневмониями и коронавирусом находятся более шести тысяч горожан. В течение предыдущих четырех недель этот показатель не дотягивал до отметки в шесть тысяч. Наконец, Петербург второй день подряд опережает остальные регионы страны по числу выявленных случаев коронавируса за сутки.


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