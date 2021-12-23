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Новости 12:32

Путин: Коллективный иммунитет к COVID-19 в России должен быть под 80%

фото ЗакС политика Путин: Коллективный иммунитет к COVID-19 в России должен быть под 80%

Владимир Путин отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Первым делом президента спросили о восстановлении экономики страны в условиях пандемии, а также о уровне вакцинации населения.

Путин ответил, что на данный момент в стране 59,4% жителей сделали прививки, либо переболели COVID-19. Привились, по его информации, уже не менее 70 млн граждан.

"Этого недостаточно, коллективный иммунитет должен быть под 80%", - высказался глава государства.

На очную пресс-конференцию президента, проходящую в Москве, аккредитовали 507 журналистов. Последний раз она длилась более 4 часов.


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